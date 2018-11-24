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  3. 24 Kasım 2018 17:25

Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre AK Parti’nin adayları şöyle: “Adıyaman...

Bilgin Pro
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