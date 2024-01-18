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  4. Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı

Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı

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AK Parti'de 17'si büyükşehir, 31'i il toplam 48 belediye başkan adayı resmen açıklandı. Belediye başkan adaylarının ilanı için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, CHP'yi sert sözlerle eleştirdiği konuşmasında AK Parti'nin 48 belediye başkan adayını daha ilan etti. İzmir'de Hamza Dağ, Ankara'da Turgut Altınok aday...

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