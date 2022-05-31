Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan alkol zammına tepki gösterenlere seslendi: Aç sefil geziyorlar ama... Erdoğan alkol zammına tepki gösterenlere seslendi: Aç sefil geziyorlar ama... 31 Mayıs 2022 Salı Saat: 20:20 Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle sigaranın zararları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlarla ilgili konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62964e55bbbeb928a9530553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu Marmara Denizi'ndeki zehirli denizanası istilasının nedeni belli oldu Bursa'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var İstanbul Boğazı'nda ikinci rezalet: Çıplak adam gözaltında! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye hodri meydan: ''Feriştahınız gelse...'' Erdoğan, Arda Güler'i görünce... Canlı yayında dikkat çeken diyalog 50'ye merdiven dayayan Defne Samyeli plajı yaktı geçti! Beylikdüzü’nde hizmetle geçen 3 yıl