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  4. Erdoğan alkol zammına tepki gösterenlere seslendi: Aç sefil geziyorlar ama...

Erdoğan alkol zammına tepki gösterenlere seslendi: Aç sefil geziyorlar ama...

Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle sigaranın zararları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlarla ilgili konuştu.

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