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Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yıl dönümünde kabrini ziyaret etti.

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