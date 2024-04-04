Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 17:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yıl dönümünde kabrini ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660eb3b89824a40849095d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı Uzman isimden bahar uyarısı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Yine bir estetik davası: Genç kadın 1 milyon TL'lik dava açtı 14 ilde Van provokasyonu operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Bayram tatilinde Antalya'ya gideceklere kötü haber İstanbul'daki Van eylemlerinde linç girişimi kamerada Bu ev Türkiye'nin türbeli evi: Ziyaretçi akınına uğruyor Bahçeli yüzündeki morluklar, askıdaki koluyla Türkeş'in kabrini ziyaret etti Tatilciler rotayı Mardin'e çevirdi: Bayramda dolup taşacak!