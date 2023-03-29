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Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı

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AK Parti'nin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu.

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