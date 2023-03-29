Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 14:30 Güncelleme: 29 Mart 2023 Çarşamba 14:30 AK Parti'nin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6424215af49bd70ec702c923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü Gıda sahtekarları iş başında: Sucuğun içinden bakın ne çıktı! Pişkin hırsız kamerada! Kendininkileri bırakıp çaldı Ramazan'da vatandaş soluğu uçurumun kenarındaki türbede aldı İstanbul'un yanı başında! Bu kentte kiralık daire kalmadı