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  3. 04 Aralık 2020 17:20

Erdoğan ''aşı olacak mısınız'' soruna bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya camisinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gazetecilerin "aşı olacak mısınız" sorusuna da yanıt verdi.

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