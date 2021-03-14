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  4. Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız''

Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarken, "En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız" dedi.

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