Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız'' Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız'' 14 Mart 2021 Pazar Saat: 23:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarken, "En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e75ec23afd321b72e51a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı! CHP'li Başarır: ''83 milyon çalışıyor sadece 5 kişi kazanıyor'' SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!'' Mansur Yavaş Twitch’e katıldı Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı