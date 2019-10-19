  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Ekim 2019 17:10

Erdoğan asker selamı verdi

Kayseri'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 120 saat içerisinde ABD ile mutabık kalınan şartlar yerine getirilmezse harekatın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Erdoğan tören bitiminde asker selamı verdi.

Video Galeri
MSB: PKK/YPG'nin cephaneliği ele geçirildi
MSB: PKK/YPG'nin cephaneliği ele geçirildi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan anlar
Video Galeri
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü
Video Galeri
Yer: Küçükçekmece... Dakikalarca ağacı kırmaya çalıştı !
Yer: Küçükçekmece... Dakikalarca ağacı kırmaya çalıştı !
Video Galeri
Balon balığı teneke kutuyu böyle parçaladı
Balon balığı teneke kutuyu böyle parçaladı
Video Galeri
Sabiha Gökçen'de 3 milyon liralık kaçak telefon operasyonu
Sabiha Gökçen'de 3 milyon liralık kaçak telefon operasyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM