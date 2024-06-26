Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı 26 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:46 Güncelleme: 26 Haziran 2024 Çarşamba 16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667c1bb9cf8cb01a4b001173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gebze'de fabrikada korkutan yangın Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı 31 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce gözaltı var