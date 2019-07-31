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TÜRK-İŞ AÇIKLADI: İŞTE HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ
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  3. 31 Temmuz 2019 14:51

Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara Çayyolu'nda bulunan evinde ziyaret etti.

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