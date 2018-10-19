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  3. 19 Ekim 2018 08:04

Erdoğan basın toplantısında uyuyakaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında uyayakaldı.

Bilgin Pro
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