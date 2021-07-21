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Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramlaşma video mesajında birkaç saniyeliğine gözlerinin kapandığı anlar dikkatlerden kaçmadıç

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