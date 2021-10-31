Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Görüşme öncesi ''Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?'' sorusuna yanıt veren Biden, ''İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz'' dedi.

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