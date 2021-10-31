Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan-Biden görüşmesi başladı Erdoğan-Biden görüşmesi başladı 31 Ekim 2021 Pazar Saat: 13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Görüşme öncesi ''Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?'' sorusuna yanıt veren Biden, ''İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617e693dad1c54051a4bec17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilçe diken üstünde! Arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü Marmaray'da korkunç ölüm: Tren raylarına atlayarak feci şekilde can verdi Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: ''Parasını ödeyip göndermeli'' ''Muz sever'' 8 Suriyeli daha gözaltında İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması