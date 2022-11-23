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  4. Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ?

Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi.

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