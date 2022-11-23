Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ? Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ? 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637dfaf5c183a776715bd403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kandilli açıkladı: Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e: ''Öyle mıy mıy yok'' Düzce'deki depremin tüyleri diken diken eden sesi Herkes ağzı açık izledi! Genç kadının dans şovu ayakta alkışlandı Gün ağırdı Düzce'deki yıkım ortaya çıktı Düzce muhabiri canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Hasarlı binayı görüntülerken depreme yakalandılar Düzce'de adliye binası yıkıldı! İşte Düzce depreminin en korkunç görüntüsü