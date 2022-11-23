Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637dfaf5c183a776715bd403" allowfullscreen></iframe>