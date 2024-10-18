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  4. Erdoğan bir kez daha vatandaştan ''sabır'' istedi

Erdoğan bir kez daha vatandaştan ''sabır'' istedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyguladıkları ekonomi programının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, ''Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Biraz daha sabredecek, çok daha güzel neticeleri göreceğiz.'' dedi.

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