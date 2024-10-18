Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan bir kez daha vatandaştan ''sabır'' istedi Erdoğan bir kez daha vatandaştan ''sabır'' istedi 18 Ekim 2024 Cuma Saat: 16:40 Güncelleme: 18 Ekim 2024 Cuma 16:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyguladıkları ekonomi programının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, ''Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Biraz daha sabredecek, çok daha güzel neticeleri göreceğiz.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671265685b8611125601ce53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor Belediye otobüsünde kıyamet koptu: Kavga sokağa taştı Depremzede vatandaşın 3 metrekaredeki mücadelesi Nurgül Yeşilçay, bikinisini giyip, Victoria's Secret mankenlerine rakip oldu Sivas'ta esrarengiz keşif: Binlerce yıllık olabilir Sivas'taki büyük depremlerin nedeni belli oldu Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma kamerada Akılalmaz kapkaç planı kamerada: Polis bile şaşkına döndü