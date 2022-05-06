Erdoğan: Bir mandadan bahsettik, manda kalmadı neredeyse

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca Belediyesi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ''Tokat'ta bir mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu konuda da çok mahirmiş.'' dedi.

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