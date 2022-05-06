Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Bir mandadan bahsettik, manda kalmadı neredeyse Erdoğan: Bir mandadan bahsettik, manda kalmadı neredeyse 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca Belediyesi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ''Tokat'ta bir mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu konuda da çok mahirmiş.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62752b2ae24c8b2065315833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler! Emniyet şeridini ihlal edip, kendisini uyaran kişiye saldırdı Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti! Tuzla tersanesinde gemide patlama: Yaralılar var NASA Twitter'da- -And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard- four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for th Tuzla tersanesinde panik! 4 işçi gazdan zehirlendi Korku filmi gibi: Ortalığı savaş alanına çeviren hortum kamerada Binmeye kıyamıyor, streç filmle koruyor