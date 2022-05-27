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  4. Erdoğan: Birileri çıkıp aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma, aç kalan falan yok

Erdoğan: Birileri çıkıp aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma, aç kalan falan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunurken kötü giden ekonomi ile ilgili "Birileri çıkıp aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan filan yok yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada."...

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