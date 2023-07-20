Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 09:05 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b8cea13cb20f020b483203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ Özel Harekat'a emanet Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı Simge Sağın'dan bikinili konser Yunanistan'da OHAL ilan edildi İstanbul'da vahşet! 2 sevgili evlerinde ölü bulundu! Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama Muğla'da orman yangını Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak