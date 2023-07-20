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  4. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti

Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti.

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