Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti.

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