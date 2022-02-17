Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''Bu kadar müjdeler verdik alkış yok'' Erdoğan: ''Bu kadar müjdeler verdik alkış yok'' 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 07:35 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620dd087801e5474fc103a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir'' ''Edep'' çıkışı yapan Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video gündem oldu Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti! Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez ''Bilal'in BMW'yi nasıl aldığını'' açıkladı Ünlü anketçi Erdoğan giderse ne olacağını açıkladı! Doların vereceği tepkiyi de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu böyle selamlaştı