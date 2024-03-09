Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 08:45 Güncelleme: 09 Mart 2024 Cumartesi 08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ebf784be1da7499f013ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de öldüren yardım! Çok sayıda can kaybı var AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi Okullarda ara tatil için karar verildi Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi Türkiye'deki MOSSAD ajanları böyle ifşa oldu Kadınlar gününde bir kadın eski eşi tarafından katledildi Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Bir suç örgütü daha çökertildi Kadın komandolardan boğaz köprüsünde nefes kesen gösteri