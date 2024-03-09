Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

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