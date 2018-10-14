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  3. 14 Ekim 2018 17:40

Erdoğan Çamlıca Camii’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda ibadete açılması beklenen Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulunuyor.

Bilgin Pro
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