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  4. Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin''

Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin''

İstanbul Sultangazi'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan aksaklık nedeniyle reji ekibine kızdı. Erdoğan'ın ''Bana küfür ettirmeyin'' sözleri canlı yayına yansıdı.

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