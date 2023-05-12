Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin'' Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin'' 12 Mayıs 2023 Cuma Saat: 16:35 İstanbul Sultangazi'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan aksaklık nedeniyle reji ekibine kızdı. Erdoğan'ın ''Bana küfür ettirmeyin'' sözleri canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645e409a0d56b879751752b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu İstanbul'un barajlarında 10 yıldır böylesi görülmedi Depremzedeye kapkaççı kabusu! Yaşlı depremzedeyi hastanelik etti Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı Depremzedeleri dolandıran şerefsizler çetesi çökertildi Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada Seçime 2 gün kala kahreden ucuzluk izdihamı Kız Kulesi'nde görsel şölen! Işık ve lazer şovuyla açıldı Adana'da 7 kişinin öldüğü kazada bir kişi ambulans kaçırdı