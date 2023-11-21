Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan Cezayir'de böyle karşılandı Erdoğan Cezayir'de böyle karşılandı 21 Kasım 2023 Salı Saat: 15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655ca1c81bb2ca18470c8c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evliliklerin önündeki yeni engel bu oldu: Gomofobi SGK işsizlik maaşı alanlar için denetlemelere başlıyor İstanbul'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu Türkiye'nin esrarengiz türbesi hakkında olay iddia Bulgaristan sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu İsrail ordusu kara operasyonunun görüntülerini paylaştı İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Önünü kesip yumrukladılar Hayal değil gerçek: Bu ilçemizde suyun ardından elektrik de ücretsiz olacak Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatıldı