Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı 01 Mart 2023 Çarşamba Saat: 13:55 Güncelleme: 01 Mart 2023 Çarşamba 13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ı ziyareti sırasında depremzede çocuklara para dağıttığı görüntüler tartışılırken bu kez Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yine depremzede çocuklara para dağıtması gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ff2f207d74db769d617683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan seçim tarihini verdi İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi İstanbul'daki bu minik kepçe operatörünü gören dönüp bir daha baktı Deprem sonrası tarlalardan su fışkırdı Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü