Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ı ziyareti sırasında depremzede çocuklara para dağıttığı görüntüler tartışılırken bu kez Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yine depremzede çocuklara para dağıtması gündem oldu.

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