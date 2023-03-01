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Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ı ziyareti sırasında depremzede çocuklara para dağıttığı görüntüler tartışılırken bu kez Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yine depremzede çocuklara para dağıtması gündem oldu.

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