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  3. 08 Eylül 2020 09:35

Erdoğan dün ''yasaklandı'' demişti ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

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