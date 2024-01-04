Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan duyurdu: AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? Erdoğan duyurdu: AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 17:00 Güncelleme: 04 Ocak 2024 Perşembe 17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacaklarını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6596ba152f0b27b04805b2e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin 2 bin yıldır uyuyan fay hatları için süre doldu! Fon dolandırıcılığının bilirkişi raporundan Fatih Terim çıktı İstanbul'da yine bir ev sahibi dehşeti! Hem dava açtı hem de... İstanbul'daki asansör katili kamerada! Takip edip eze eze öldürdü Duruşmada şoke eden saldırı! Hakimin üzerine uçtu İstanbul'da alkollü sürücüye meydan dayağı Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı Galata Köprüsü'nde ''hilafet'' protestosu