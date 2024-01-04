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  4. Erdoğan duyurdu: AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?

Erdoğan duyurdu: AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacaklarını duyurdu.

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