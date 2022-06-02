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Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.

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