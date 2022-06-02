Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6298c4d34c31e75d672106c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi Türkiye'de 48 yıl sonra görüldü: Anadolu parsının varlığı böyle tespit edildi Denizde erkek cesedi bulundu İstanbul'da yol çöktü Kangal köpeği, ayıyı böyle kovaladı Beylikdüzü'nde tacizciye meydan dayağı