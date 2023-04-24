Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan duyurdu: Togg'a özel kredi geliyor Erdoğan duyurdu: Togg'a özel kredi geliyor 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 17:45 Güncelleme: 24 Nisan 2023 Pazartesi 17:45 Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temel atma törenine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Togg için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak. Ev alır gibi Togg alınabilecek, Manisa'da duyuracağım.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64469609f1a0f2251a3dbdc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'da ilginç anlar! ''Bu nasıl bir öpmedir'' deyip kolunu dezenfekte etti Askeri harekat planlamalarına teknolojik destek Hayvanat bahçesinde minik çocuk kabusu yaşadı Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti Staj mağdurlarına seçim müjdesi: ''Hiç endişe etmeyin!'' Tatilden dönen 3 arkadaş kanlı bıçaklı oldu: 3 yaralı Eğitimde yaz tatilinde 10 ilde telafi programı Yabancıya her 100 konuttan 38'i bu ilde satıldı Bakan Akar açıkladı: 4'lü zirve tarihi belli oldu