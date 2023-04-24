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Erdoğan duyurdu: Togg'a özel kredi geliyor

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Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temel atma törenine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Togg için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak. Ev alır gibi Togg alınabilecek, Manisa'da duyuracağım.'' dedi.

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