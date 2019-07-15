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  3. 15 Temmuz 2019 22:19

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile tokalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz etkinliğinde ilk kez bir araya geldi.

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