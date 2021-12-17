Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti 17 Aralık 2021 Cuma Saat: 16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, kripto para piyasasına ilgisiyle de bilinen Musk'a NFT hediye etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bc923a9b743d3894634dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti 100 bin liralık kapkaç anı kamerada Seren Serengil'den veda videosu Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Ekonomik kriz vurunca pişmiş tavuğun başına bu da geldi İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: ''Uçakta yangın var'' Kütahya'da tarihi keşif! Herkül'ün başsız heykeli bulundu Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu ağlattı 8 aylıkken konuşmaya başladı! İlk sözleri şaşkına çevirdi