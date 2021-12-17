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Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, kripto para piyasasına ilgisiyle de bilinen Musk'a NFT hediye etti.

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