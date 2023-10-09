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  4. Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek!

Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "çalışmayan" tüm emeklilere 5'er bin TL ek ikramiye ödeneceğini, çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacağını açıkladı.

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