Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek! Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek! 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 22:30 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "çalışmayan" tüm emeklilere 5'er bin TL ek ikramiye ödeneceğini, çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652454d2959406499f486933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! Valilik önünde bomba paniği 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti