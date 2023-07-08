Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz 08 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 17:45 Güncelleme: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yüzde 25 yapılmasıyla ilgili ''Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a976828ebd1e35f5060693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özkan Uğur hayatını kaybetti İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü Depremin vurduğu ilimizdeki camdaki not kahretti Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü İstanbul'da yangında kabus: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran