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Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yüzde 25 yapılmasıyla ilgili ''Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.'' dedi.

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