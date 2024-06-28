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Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la geçmişte olduğu gibi 'ailece' görüşmeleri için bir engel olmadığını söyledi.

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