Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la geçmişte olduğu gibi 'ailece' görüşmeleri için bir engel olmadığını söyledi.

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