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  3. 16 Temmuz 2017 00:15

Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Başbakanla konuştum, bunları mahkemeye çıkartırken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkaralım” dedi.

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