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Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmed Zahid Kotku'nın kızı Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı.

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