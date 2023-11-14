Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi 14 Kasım 2023 Salı Saat: 17:45 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 17:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmed Zahid Kotku'nın kızı Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6553881e587c488bb5012d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler gözaltında Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı'' İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı Sarallar suç örgütü çökertildi Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı İstanbul'da yine motosikletli silahlı saldırı: Kanlı takip kamerada! Yabancı uyruklu bir kişi İstanbul'da E-5'i birbirine kattı Türkiye'nin 3 mahallesi referanduma gidiyor İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum