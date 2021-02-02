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  3. 02 Şubat 2021 17:05

Erdoğan: Hedefi tutturan iki ülkeden biri oldu

Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu'' dedi.

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