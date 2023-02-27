Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan helallik ve 1 yıl süre istedi Erdoğan helallik ve 1 yıl süre istedi 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 15:35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlk birkaç gün Adıyaman’da istediğimiz çalışmayı yürütmedik bu nedenle sizden helallik istiyorum” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fca38a44cc2215b23b93f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızılay'ın maaşlarıyla ilgili dudak uçuklatan iddia Depremin 21'inci gününde mucize: Enkazdan böyle çıktı! Malatya'daki 5.6'lık deprem anı kamerada Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Genç müzisyen intihar etti