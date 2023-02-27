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Erdoğan helallik ve 1 yıl süre istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlk birkaç gün Adıyaman’da istediğimiz çalışmayı yürütmedik bu nedenle sizden helallik istiyorum” dedi.

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