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  3. 04 Mart 2020 13:40

Erdoğan: ''Hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor''

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında, ''Hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor'' dedi.

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Ünlü hafız İsmail Coşar (Arşiv)
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