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Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.

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