Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti 22 Mart 2022 Salı Saat: 17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239dec161520814057723c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada