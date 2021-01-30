SON DAKİKA
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Ocak 2021 15:35

Erdoğan iki liderle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Video Galeri
Çin anüsten koronavirüs testinin video görüntülerini yayınladı
Çin anüsten koronavirüs testinin video görüntülerini yayınladı
Video Galeri
İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Video Galeri
İstanbul'da can pazarı! Ölümle yaşam arasındaki anlar kamerada
İstanbul'da can pazarı! Ölümle yaşam arasındaki anlar kamerada
Video Galeri
Günün en sıcak fotoğrafı Ordu'da çekildi
Günün en sıcak fotoğrafı Ordu'da çekildi
Video Galeri
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a- Fethullah Gülen için şiir yazdın
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a- Fethullah Gülen için şiir yazdın
Video Galeri
Kız meselesi kavgasında arkadaşını gözünden bıçakladı
Kız meselesi kavgasında arkadaşını gözünden bıçakladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM