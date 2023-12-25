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  4. Erdoğan ile Ali Sabancı arasında dikkat çeken diyalog: ''Onların ne kadarı bize?''

Erdoğan ile Ali Sabancı arasında dikkat çeken diyalog: ''Onların ne kadarı bize?''

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Sabancı arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

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