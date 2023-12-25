Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ile Ali Sabancı arasında dikkat çeken diyalog: ''Onların ne kadarı bize?'' Erdoğan ile Ali Sabancı arasında dikkat çeken diyalog: ''Onların ne kadarı bize?'' 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 15:35 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 15:44 Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Sabancı arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65897720452fb236430fa933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol verme kavgasında ölümcül saldırı kamerada Bahçeli Meclis'i terk etti! İstanbul'un dev alışveriş merkezinde yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist açıldı Müge Anlı'da aranan adamın cesedi bulundu Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp