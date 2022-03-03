Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi 03 Mart 2022 Perşembe Saat: 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6220c0a733ff6739fe718173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada Rusya ilk büyük zaferini kazandı: Kritik şehri ele geçirdi Ukrayna'dan dönen vatandaş sınırı nasıl geçtiklerini anlattı Canlı yayında büyük kavga! Kriz geçirdi, hastaneye kaldırıldı Savaştan 3 saat önce doğmuştu... Türkiye'ye getirildi İstanbul'da tehlikeli gerginlik: Taciz şüphelisinin evini taş yağmuruna tuttular Marketteki yalı hırsız güvenlik kamerasında