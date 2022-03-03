  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı
Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı
Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada
Rusya ilk büyük zaferini kazandı: Kritik şehri ele geçirdi
Ukrayna'dan dönen vatandaş sınırı nasıl geçtiklerini anlattı
Canlı yayında büyük kavga! Kriz geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Savaştan 3 saat önce doğmuştu... Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da tehlikeli gerginlik: Taciz şüphelisinin evini taş yağmuruna tuttular
Marketteki yalı hırsız güvenlik kamerasında