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  3. 06 Temmuz 2017 17:45

Erdoğan ile canlı yayın yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

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