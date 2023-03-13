Erdoğan ile görüşen Destici'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BBP lideri Mustafa Destici "Kuvvetle muhtemel 81 ilde kendi logomuz ve kendi listemizle seçime gireceğiz" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640f269d7ed9125897146643" allowfullscreen></iframe>