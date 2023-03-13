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Erdoğan ile görüşen Destici'den ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BBP lideri Mustafa Destici "Kuvvetle muhtemel 81 ilde kendi logomuz ve kendi listemizle seçime gireceğiz" dedi.

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