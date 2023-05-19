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  4. Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti

Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

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