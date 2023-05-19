Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

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