Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 18:30 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 18:30 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6467960f42042a37ed62f5a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı 19 Mayıs coşkusu mavi sularda! Gören telefona sarıldı Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir