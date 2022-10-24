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  4. Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı

Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu. Erdoğan, bir genç kızın ''İlk oyunuzu hangi partiye verdiniz?'' sorusuna yanıt verdi.

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