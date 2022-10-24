Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı 24 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 08:00 Güncelleme: 24 Ekim 2022 Pazartesi 08:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu. Erdoğan, bir genç kızın ''İlk oyunuzu hangi partiye verdiniz?'' sorusuna yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63561be08044be7c7d300453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu Reha Muhtar'dan ''eskort'' iddiasına videolu yanıt İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Bu dükkana gelenler eli boş dönüyor Düzce'de peş peşe 2 cinayet Diyarbakır sis altında! Uçak seferleri yapılamıyor Marmara Denizi'ni bekleyen büyük tehlike