Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı: ''Birileri kafayı bulmaya gidiyor''
Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı: ''Birileri kafayı bulmaya gidiyor''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz büyükelçi ile balıkçıya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, ''Birileri kafayı bulmaya gidiyor. Kar, bora, fırtına esiyor; hiç umurlarında değil'' dedi. Ekonomiye dair mesajlar veren Erdoğan, ''Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek daha da düşecek.'' ifadelerini...