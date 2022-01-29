Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı: ''Birileri kafayı bulmaya gidiyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz büyükelçi ile balıkçıya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, ''Birileri kafayı bulmaya gidiyor. Kar, bora, fırtına esiyor; hiç umurlarında değil'' dedi. Ekonomiye dair mesajlar veren Erdoğan, ''Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek daha da düşecek.'' ifadelerini...

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