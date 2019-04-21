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  3. 21 Nisan 2019 14:00

Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Sri Lanka’da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen...

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