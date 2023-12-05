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Erdoğan: ''İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı'''

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, "İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı" dedi.

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