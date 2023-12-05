Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı''' Erdoğan: ''İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı''' 05 Aralık 2023 Salı Saat: 15:15 Güncelleme: 05 Aralık 2023 Salı 15:15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, "İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656f147b1082a89937023e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden Marmara depremi açıklaması: ''Bilmediğimiz faylar var'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul adaylığı açıklaması Gazeteci İsmail Saymaz'ın hapsi istendi Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı Doktorla tartıştı, hastaneyi birbirine kattı Sokakta piton şaşkınlığı! Yol ortasında bulundu Celal Şengör'den tartışılacak sözler: ''Maden açılmasın diyen zır cahildir'' İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon Düğündeki kavga sokağa taştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu