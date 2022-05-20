Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında, "Japonların bir atasözü var" diyerek söylediği sözlerin bir Japon atasözü olmadığı ortaya çıktı.

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