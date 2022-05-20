Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş 20 Mayıs 2022 Cuma Saat: 08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında, "Japonların bir atasözü var" diyerek söylediği sözlerin bir Japon atasözü olmadığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62872c1e0d187006a947b953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayşe Çağırır Dünya Boks şampiyonu oldu TikTok videosu çekmek için ormanı yaktı Haluk Levent yere yatıp sokak köpeğine sarıldı, konser alanı yıkıldı Bush'un bu açıklaması viral oldu Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı için sürpriz açıklama İmamoğlu'ndan gençlere müjde! Ücretsiz dağıtılacak! 1919 genç 19 Mayıs'ta Zeybek oynayıp Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu Elleriniz kırılsın be! Köpeğe iğrenç işkence 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar